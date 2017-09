Bellagio schreibt Geschichte fort: Schon seit Jahrzehnten ranken sich Legenden um den Club an der Königsallee 27. Nicht nur unter dem Namen Sam´s rangierte und rangiert er unter den edelsten Nachtadressen der Welt. Erzählungen von wilden, glamourösen Partynächten, prominenten Gästen wie Grace Jones, Andy Warhol, Brigitte Nielsen oder Boris Becker, übernatürlich schönen Frauen und in Strömen fließendem Champagner reichen bis in die Gegenwart.

Das Bellagio will neue Club-Geschichte an der Kö schreiben

Neue, moderne Nightlife-Geschichte will nun der Düsseldorfer Gastronom Amel Mirzaei ab 6. Oktober im Basement des WZ-Centers schreiben und gleichzeitig die schillernde Tradition der Edel-Discothek fortführen. Bellagio ist der wohlklingende und vielversprechende Name des neuen Clubs, der die Idee des „Living Rooms für Düsseldorf“ von Sams-Erfinders Charly Büchter aufgreift. „Wir wollen die Gäste persönlich ansprechen und ihnen mit unserem Team ein Zuhause bieten“, ist der 33-Jährige überzeugt, mit einem umfassenden und professionellen Service ein zahlungskräftiges und kultiviertes Stammpublikum zu gewinnen.

Kultiviert sollte auch das Erscheinungsbild sein, um die Pforten zum Tempel der Nacht, mit exklusivem Raum für 250 Menschen, passieren zu können. Denn im Bellagio soll nobles Nachtleben zelebriert und gefeiert werden. Einlass ist ab 21 Jahren.

Spätestens an der Garderobe geben Nachtschwärmer ihren Alltag ab und müssen sich nur noch um ihr Vergnügen kümmern. Vor allem dann, wenn sie vorab auf Grundlage eines höherem Mindestverzehrs einen Tisch reserviert haben, der für sie mit den zuvor bestellten Getränken vorbereitet wird.

Zusammenarbeit mit dem Marcel´s Restaurant und Bar

Der Service kann bereits zuvor im Marcel´s an der Rheinpromenade bei deliziösen Essen beginnen. Der neue Club arbeitet eng mit dem Gourmet-Restaurant inklusive Bar zusammen. Bereits hier erwartet die Gäste eine hochwertige Auswahl an Getränken, wie prämierte Weine junger Winzer, selbst kreierte Cocktails aus frischen Zutaten und natürlich Champagner. Nach dem Genuss von Speisen und Getränken geht es mit dem hauseigenen Shuttle-Service vom Rhein in das Bellagio an der Kö.

House Music, Resident DJs und eigene Party-Formate

Zum gepflegten Feiern gehört gute Musik. Für den neuen Besitzer Amel Mirzaei ist und bleibt der Garant für eine gelungene Partynacht House Music garniert mit ein wenig Black Beats und Dance Charts. Hier setzt er auf Resident DJs und vorwiegend eigene Veranstaltungen. Das Bellagio wird Freitag- und Samstagnacht öffnen. Weitere Clubnächte sind geplant.

Das Team des Marcel´s nimmt unter der Telefonnummer 0211. 43 63 45 39 auch alle Tischreservierungen entgegen.

