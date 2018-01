Nach vier ausverkauften Tourneen kommt Ballet Revolución mit einer neuen Show zurück nach Düsseldorf. Mit aktuellen Hits von Justin Timberlake, Enrique Iglesias, Justin Bieber, Coldplay, Adele, George Michael und Calvin Harris, neuen Choreografien und aufregenden Kostümdesigns vom Maestro des Glams Jorge González ist die Tanzsensation aus Kuba in NRW vom 27. Februar – 4. März 2018 zu Gast im Capitol Theater Düsseldorf.

Kubanisches Bewegungsgefühl trifft auf Ballett und Streetdance

Mit der fortschreitenden Öffnung des Inselstaates wird auch der künstlerische Austausch zwischen Kuba und dem Rest der Welt immer lebhafter. Ballet Revolución verwirklicht bereits seit 2011, was seine Heimat seit kurzem aufblühen lässt. Aus der unendlichen Vielfalt musikalischer und tänzerischer Einflüsse macht die Show stets etwas Neues und ist für seinen Mashup aus Ballett, Street- und Contemporary Dance bekannt. Als Bindeglied zwischen den Welten dient den Tänzern etwas, das nur Kubaner besitzen: ihr einzigartiges Bewegungsgefühl, die Hauptzutat für diese Show. Schließlich ist in keinem anderen Land der Tanz so tief verwurzelt wie auf Kuba.

Vorverkauf online unter www.bb-promotion.com , www.ticketmaster.de sowie telefonisch über die Hotline 0211 – 73 44 0 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

www.ballet-revolucion.de

www.facebook.com/BalletRevolucionOfficial

22 Views