APASSIONATA 2015 – Die goldene Spur

Mit Pferden ins verzauberte Museum: In dieser Saison lädt APASSIONATA in ein ganz besonderes Museum ein: eines, in dem Pferde und Reiter der Extraklasse Ausstellungsstücke zum Leben erwachen lassen! Während der rund zweistündigen Show folgen die Zuschauer dem jungen Helden Pierre bei dessen Suche nach dem verschwundenen Lächeln einer Frau durch fantastische Welten voller emotional überwältigender Höhepunkte.

Einen besonders actionreichen Charakter verleihen dem einzigartigen Event verschiedenste atemberaubende Szenen: Brillant etwa die Trickreiter der APASSIONATA Academy, deren Stunts im, neben, über und sogar unter dem Sattel für Nervenkitzel sorgen. Die Ungarische Post präsentiert als Gespann aus sechs Hengsten mit einem einzigen, auf zwei Pferden stehenden Reiter, schier unglaubliche Manöver. Zwei Vertreter der seltenen Rasse Menorquiner zeigen ihr besonderes Talent: Sie laufen und springen nur auf den Hinterbeinen viele Meter weit – sprühende Energie pur!

Für Romantik und Harmonie stehen die zahlreichen Dressurhighlights in „Die goldene Spur“. Sanftmut und bedingungslose Freundschaft bringt der neue Freiheitskünstler Bartolo Messina in die Arena, der sich mit seiner bunt gemischten Pferdeherde ohne jegliche sichtbare Verbindung verständigt und wahre magische Begegnungen erschafft – mit dabei: „Charlie“, der kleinste Showhengst der Welt! Auch die Comedy kommt natürlich nicht zu kurz: Gleich mehrere Esel und Ponys sorgen mit ihrem natürlichen Charme für jede Menge Lacher und Überraschungseffekte. Vertreter der großen und eher schweren Rassen Bretone und Shire Horse offenbaren unterdessen, humorvoll in Szene gesetzt, dass Größe und Grazie einander keinesfalls ausschließen.

Umrahmt wird all das von der eigens komponierten, einzigartig auf den Rhythmus der vierbeinigen Protagonisten abgestimmten Musik sowie faszinierenden Licht- und Videoeffekten, originellen Kostümen und Requisiten. Eine besondere Rolle kommt in dieser APASSIONATA-Show außerdem den Tänzern zu, deren Choreografien sich perfekt mit denen der Pferde ergänzen und zu erstaunlichen Gesamteindrücken verschmelzen. Ganz neu hat Staging Director Sándor Román sein Ensemble ExperiDance eingebracht: „Die Arbeit mit den Pferden ermöglicht es mir, Tanztradition in ganz neue Gefühlswelten zu integrieren. Es ist wunderbar, bei APASSIONATA tätig zu sein!“

Bis zum Ende der Tournee Anfang Juni 2015 werden rund eine halbe Million Menschen in 30 europäischen Städten bei „Die goldene Spur“ erwartet. Damit nähert sich Europas erfolgreichste Familienunterhaltungsshow mit Pferden in ihrer inzwischen zwölfjährigen Geschichte der Gesamtzahl von 7 Millionen

INFO

Apassionata Die Goldene Spur im ISS Dome Düsseldorf

Fr., 29.05.2015, 20 Uhr

Sa., 30.05.2015, 15 und 20 Uhr

So., 31.05.2015, 14 Uhr

Tickets sind ab sofort unter der Hotline 01805/644332 oder hier im Ticket-Online-Shop erhältlich.

