Am Dienstag, den 05. Juni, gastiert „Ausbilder Schmidt“ in der Hausbrauerei Zum Schlüssel. Die erfolgreiche Showreihe „Pop up Comedy“ aus Düsseldorf präsentiert Ausbilder Schmidt mit seinem abendfüllenden Soloprogramm „Weltfrieden… notfalls mit Gewalt“ mitten im Herzen der Altstadt. Nur 110 Zuschauer finden im gemütlichen Sudhaussaal der Hausbrauerei Zum Schlüssel Platz und es ist die einmalige Möglichkeit diese Show in Düsseldorf zu sehen.

Ausbilder Schmidt ist Deutschlands bekanntester Stinkstiefel. Seit nunmehr 17 Jahren verkörpert Holger Müller die Figur des Ausbilders Schmidt, veröffentlichte vier Live-CDs, das Handbuch für Luschen: „Vom Weichei zum Mann“, eine eigene Biersorte, gründete eine Kleinkunstbühne und brachte Powergetränke auf den Markt. Doch das absolute Highlight ist sicherlich der Kinofilm „Morgen, ihr Luschen!“ bei dem u.a. Axel Stein, Fahri Yardim und Carolin Kebekus mitwirkten.

Tickets sind erhältlich im Onlineshop über www.pop-up-comedy.de oder im Schlüssel-Lädchen auf der Bolkerstraße 41, Telefon: 0211 – 82 89 55 41

Termin: Dienstag, 5. Juni 2018

Einlass: Ab 19 Uhr / Beginn: 20 Uhr

VVK: 22 € / AK: 25

58 Views