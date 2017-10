Düsseldorf ist Japans Liebling in Europa und auch die Anime-Fans fühlen sich bei uns am Rhein zu Hause. Deshalb stehen auch Anime-Movies hoch im Kurs. Eine lange Tradition in der Anime-Branche haben Compilation Movies wie „Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth“, der die Handlungselemente noch einmal neu verknüpfte, dem Kultanime so zusätzliche Tiefe verlieh und die Handlung für „The End of Evangelion“ vorbereitete – für nicht wenige immerhin einer der besten Animefilme aller Zeiten.

Die 1. Staffel von „Attack on Titan“, dem erfolgreichen Anime zum Kultmanga von Hajime Isayama, wurde nun ebenfalls als Compilation Movie zusammengefasst und feiert fast drei Jahre nach japanischem Kinostart nun endlich auch seine lang erwartete Premiere in verbesserter Qualität als Teil der KAZÉ Anime Night.

Für die Premiere am 31. Oktober im UCI Kino im Medienhafen verlosen wir 10 x 2 Tickets. Einfach E-Mail mit Stichwort Anime an info@osicom.de. Es gilt das Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Gewinner werden benachrichtigt, ihre Tickets werden namentlich an der Kasse hinterlegt – Stichwort zum Abholen: LUST AUF DÜSSELDORF.

Kurzinfo zum Film: Eren Jäger, seine Adoptivschwester Mikasa Ackermann und sein bester Freund Armin Arlert leben zusammen mit dem verbliebenen Rest der Menschheit in Städten, die durch riesige Mauern vor den Angriffen von Titanen, gigantischen humanoiden Wesen, geschützt sind. Doch eines Tages durchbrechen die Titanen die erste Mauer und die Menschen werden weiter zurückgedrängt. Mit Hilfe von Eren Jäger, der sich in einen Titanen verwandeln kann, schlagen Sie zurück. Nach 5 Jahren Kampf erscheint plötzlich ein Titan, der seine Artgenossen bekämpft…

Hier geht’s zum japanischen Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=O131paxxEVI

