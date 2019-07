BEACHCLUB am alltours Kino öffnet am 11. Juli/ Stadtwerke Düsseldorf präsentieren jeden Donnerstag After-Work-Party mit Live-Musik

Livemusik am Rhein – im Juli gibt es am alltours-Open Air-Kino coole Unterhaltung

Open Air Kino-Zeit ist Beachclub-Zeit: Unter der hydraulischen Leinwand öffnet am Donnerstag, 11. Juli 2019, direkt am Rhein der BEACHCLUB des alltours Kino. Rund um die Filmnächte unter Sternen wird ein vielfältiges Party- und Musikprogramm geboten. Alle Besucher sind herzlich eingeladen, vor einer einzigartigen Kulisse zu entspannen und zu feiern.

1.125 Quadratmeter Sandfläche

Die Vorbereitungen für den BEACHCLUB sind in vollem Gange: Rund 500 Tonnen feinster Sand vom Niederrhein sind bereits an das Robert-Lehr-Ufer verfrachtet worden. Dadurch entsteht eine 1.125 Quadratmeter große Sandfläche.

Bis einschließlich 24. Juli hat der BEACHCLUB am Robert-Lehr-Ufer bei schönem Wetter werktags von 15:00 Uhr bis Mitternacht sowie samstags und sonntags bereits ab 13:00 Uhr geöffnet. Ab dem Kinostart am 25. Juli schließt der BEACHCLUB immer 30 Minuten vor Filmbeginn. Der Eintritt ist in der Regel kostenfrei. Nur bei Partys mit DJs und Live Musik wird Eintritt erhoben.

Live-Musik am Kinostrand

Am 11. Juli startet die Saison mit einer ganz besonderen Veranstaltung: Die Stadtwerke Düsseldorf präsentieren erstmals in diesem Jahr „After Work Unplugged“. Das Event findet vom 11. Juli bis 22. August bei trockenem Wetter jeden Donnerstag im BEACHCLUB des alltours Kino statt. Für musikalische Highlights sorgt Daniel Hall, Gründer und Bandleader von FRESH MUSIC LIVE mit seiner Agentur „the HEG“, die Nachwuchskünstler zu Profis macht. Als weitere Sessions sind geplant: Glow Go aus Nashville, Who’s Amy, Haynrich und Loopro & Friends – live und unplugged. Der Eintritt zu den After Work Unplugged-Veranstaltungen ist frei.

An allen BEACHCLUB-Tagen werden alkoholfreie „Stadtwerke Düsseldorf Mix Drinks“ angeboten – mit hervorragendem Düsseldorfer Trinkwasser sowie Früchten, Kräutern und Eiswürfeln gemixte Erfrischungen.

