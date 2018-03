Die Neuinszenierung von AFRIKA! AFRIKA! kommt im April ins Capitol Theater Düsseldorf. Neben zahlreichen Neuentdeckungen, neugestalteten Highlights der vergangenen Shows und einer beeindruckenden LED-Wand geht auch ein lebensgroßer afrikanischer Elefant „Dumbo“ mit auf Tournee (erschaffen in den Werkstätten des Star-Puppen- und Figurengestalters Michael Curry).

Die Leitung der vom österreichischen Aktionskünstler André Heller erschaffenen „Extravaganz“ hat dessen langjähriger Choreograf, Weggefährte und Freund Georges Momboye übernommen. Der Berliner Tagespiegel urteilt über seine Regiearbeit: „Regisseur Georges Momboye hat André Hellers Idee, den Kontinent des Staunens in seinen artistischen Facetten auf die Bühne zu bringen, genial weiterentwickelt.“ (Der Tagesspiegel, 25.01.2018)

So darf sich das Publikum beispielsweise auf die Premiere sogenannter „Ikarischer Spiele“ bei AFRIKA! AFRIKA! freuen, bei denen ein Artist von einem Partner spektakulär mit den Füßen durch die Luft gewirbelt wird. Auch der Banquin-Act – neun Männer, die ihre starken Arme als Trampoline nutzen – ist erstmals in der Show zu sehen, genauso wie die Stuhlpyramide und die atemberaubende Nummer mit sieben Artisten auf dem „Koreanischen Schleuderbrett“. Für bedächtiges Staunen sorgt Andreis Jacobs Rigolo mit seiner sinnlichen Sanddorn-Balancenummer, die einen spannenden Ruhepol in der ansonsten sehr lebendigen Show darstellt. Unter den rund 70 Künstlerinnen und Künstlern sind auch alte Bekannte, wie die Menschenpyramiden und Stangenakrobaten aus Tansania oder die afro-amerikanischen SlamDunk-Basketballer aus den USA, die ihre neugestalteten Showacts präsentieren.

Spielzeiten in Düsseldorf:

05.04.2018, Donnerstag, 19:30, Capitol Theater Düsseldorf

06.04.2018, Freitag, 19:30, Capitol Theater Düsseldorf

07.04.2018, Samstag, 14:30, Capitol Theater Düsseldorf

07.04.2018, Samstag, 19:30, Capitol Theater Düsseldorf

08.04.2018, Sonntag, 13:30, Capitol Theater Düsseldorf

08.04.2018, Sonntag, 18:30, Capitol Theater Düsseldorf

09.04.2018, Montag, 19:30, Capitol Theater Düsseldorf

Tickets gibt es ab 29,90 Euro.

