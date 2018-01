Am Sonntag, 4. Februar, 11.00 Uhr, ist Premiere im Opernhaus Düsseldorf: Oliver Knussens fantastische Oper „Wo die wilden Kerle wohnen“ führt den kleinen Max auf eine Traumreise ins schaurig-schöne Reich der Fantasie. Dort begegnet er den „wilden Kerlen“ – seltsamen Kreaturen, mit denen Max die ungeheuerlichsten Abenteuer erlebt. Für junge Zuschauer ab 6 Jahren stehen jeweils drei Vorstel­lungen für Familien und Schulklassen auf dem Programm.

Die Geschichte ist schnell erzählt: Als der kleine Max wieder einmal mit Wolfsgeheul durch die Wohnung tobt, schickt ihn seine Mutter ohne Abendessen ins Bett. Plötzlich verwandelt sich sein Zimmer, und er begegnet seltsamen Kreaturen, die den ganzen Tag über herumtollen. Bald wird Max zu ihrem Häuptling ernannt und genießt die Ausgelassenheit, bis es ihm schließlich zu bunt wird und er seine neuen Spiel­kameraden ohne Essen schlafen schickt. Er bekommt Heimweh und beschließt, die Insel zu verlassen.

Generationen von Kindern kennen Maurice Sendaks Bilderbuch-Klassiker „Wo die wilden Kerle wohnen“ von 1962. Für die Vertonung schrieb Sendak selbst das Libretto. Der britische Komponist Oliver Knussen (*1952) malte die Welt der wilden Inselbewohner in leuchtenden Klangfarben aus. Die wilden Kerle singen in einer eigenen Fantasiesprache, die die Autoren für ihre Oper erfunden haben. Das 1984 uraufgeführte Werk gilt als Klassiker der Familienoper des 20. Jahrhunderts. In Düsseldorf bringt es der junge Dirigent Jesse Wong mit dem altstadtherbstorchester zum Klingen.

Regie führt Philipp Westerbarkei, Heidi Elisabeth Meier spielt den kleinen Max. Fast unmerklich verwandeln sich die Erwachsenen in seinem Elternhaus in die Helden seiner Fantasie. Eltern und Verwandte werden zu animalischen Spielgefährten, wilder und ausgelassener als er selbst. Für die turbulente Inszenierung hat Tatjana Ivschina, die seit 2009 alle Familienopern an der Deutschen Oper am Rhein ausstattet, ein feudales Haus als Bühnenbild und skurrile Kostüme und Masken entworfen.

„Wo die wilden Kerle wohnen“ im Opernhaus Düsseldorf:

– für Familien: So 04.02. – 11.00 Uhr (Premiere) / Fr 09.02. – 18.00 Uhr / So 15.04. – 11.00 Uhr

– für Schulklassen: Di 06.02. – 10.00 Uhr / Do 21.06. – 11.00 Uhr / Di 03.07. – 11.00 Uhr

Karten für 18 Euro / ermäßigt 10 € sind im Opernshop Düsseldorf (Tel. 0211.89 25 211), an der Theaterkasse Duisburg (Tel. 0203.283 62 100) sowie online über www.operamrhein.de erhältlich.

