Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker – ein Klassiker, der am Neujahrsmorgen jeweils Millionen TV-Zuschauer in Eurovisions-Land begeistert. Am Neujahrstag 2018 erleben Düsseldorfer die Live-Übertragung des großartigen Konzerts unter Stardirigent Riccardo Muti so wie noch nie: In Düsseldorfs neuem Wohnzimmer, dem Andreas Quartier, wo Johanna und Guido Gutzeit (Foto) die langjährigen Inhaber des „La Terrazza“ an der Kö, jetzt die freundlichen und aufmerksamen Gastgeber sind.

Guido Gutzeit läßt für einen fünfstelligen Betrag auf der obersten Treppe des ehemaligen Landgerichts eine XXL-Leinwand aufstellen, die kristallklare Bilder aus Wien projiziert. Im unteren Bereich der liebevoll geschmückten Halle werden vier Monitore die Bilder aus Wien wiedergeben, dazu erklingt perfekter Rundum-Sound in der ganzen Halle. Und: Selbstverständlich gilt: Es darf getanzt werden!

„Wunderbarster Start ins neue Jahr“

Johanna Gutzeit, deren Vater Musiker bei den Wiener Philharmonikern war, hängt an diesen Neujahrstag ihr ganzes Herz. Die perfekte Gastgeberin will den rund 200 Gästen „den wunderbarsten Start ins neue Jahr“ ermöglichen, den man sich nur vorstellen kann.

Dem Publikum (eine „angemessene“ Kleidung wird erwartet) werden neben Weltklasse-Klassik Champagner und kulinarische Köstlichkeiten serviert. Das erste Glas Champagner ist im Eintrittspreis von nur 60 Euro inklusive, ebenso eine Reihe Wiener Schmankerl. An Stationen in der festlich dekorierten Halle können die Gäste sich dann beim Flanieren weiter verwöhnen lassen. Ein Höhepunkt des Events wird eine eigens choreografierte Ballett-Darbietung des Ballett am Rhein Düsseldorf-Duisburg unter der Leitung von Ballettdirektor Remus Şucheană sein.

Einlass in Düsseldorfs neues Wohnzimmer ist ab 10.00 Uhr, das Konzert beginnt um 11:15 Uhr. Die Karten zum Preis von 60 Euro gibt es direkt im Andreas Quartier (info@andreas-quartier.de) und bei Westticket (www.westticket.de)

