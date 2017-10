Seit 2013 präsentiert Lars Hohlfeld, der Mann im grünen Hemd, drei der lustigsten Stand-Up Comedians Deutschlands auf der Bühne im Sudhaussaal. Dabei waren schon Lisa Feller, Ausbilder Schmidt, Vera Deckers, Dave Davis, Markus Krebs, Knacki Deuser, Sascha Korf, Alain Frei, Chris Tall, Maxi Gstettenbauer, Tahnee, Markus Barth, Christoph Sieber, Johannes Flöck und Theo Maassen… um nur ein paar zu nennen.

Die Lieblingskünstler sind zum Greifen nah. Das ist zeitgemäßes Entertainment und erfreut sich stetig größer werdender Beliebtheit. Alle Veranstaltungen in 2017 waren restlos ausverkauft und noch bevor die letzte Show über die Bühne gegangen ist, ist die Nachfrage für 2018 groß. Zur Pop up Comedy im gemütlichen Sudhaussaal der Hausbrauerei Zum Schlüssel treffen sich junge als auch ältere Comedyfans. Dabei kommt schnell zusammen was zusammen gehört, Humor und Geselligkeit fern vom heimischen Sofa.

Diese lockere Atmosphäre überträgt sich schnell auf das Publikum und es herrscht eine fröhlich ausgelassene Stimmung. Dies kann man derzeit auch auf Antenne Düsseldorf hören. Seit dem 23. Oktober ist wochentags ein kurzer Ausschnitt der Pop up Comedy aus dem Sudhaussaal zu hören. Aufgezeichnet wurden diese kurzen Spots am 6. September. Johannes Flöck, Christian Korten und Frank Eilers unterhalten morgens und abends mit ihren lustigen Geschichten aus dem Alltag. Vor und auch während des Angriffs auf die Lachmuskeln können die Gäste nach Lust und Laune Deftiges von der Speisekarte bestellen: Besonderheiten, wie der Burger vom „Original Schlüssel Treberbullen“ mit hausgemachter BBQ-Sauce, eine Haxe, ein Eisbein oder das legendäre „Schlüssel Krüstchen“. Zu jedem Essen wird natürlich ein frisch gezapftes „Original Schlüssel“ getrunken. Das gehört einfach dazu. Auch für 2018 sind wieder acht Veranstaltungen im Sudhaussaal geplant. Los geht’s im Januar mit Pop up Comedy DIE SITZUNG, einer alternativen Karnevalsshow. Sechs Comedians in drei Stunden Showprogramm sorgen für Zwerchfellmuskelkater.

Der Vorverkauf startet am 11. November 2017 – Termine 2018:

Mittwoch, 31. Januar (DIE SITZUNG)

Mittwoch, 7. März

Mittwoch 11. April

Mittwoch, 9. Mai

Mittwoch, 6. Juni

Mittwoch, 5. September

Mittwoch, 3. Oktober

