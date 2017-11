Gourmetlakritz zur Vorweihnachtszeit in den Schadow Arkaden: Im Herzen Düsseldorfs, in unmittelbarer Nähe zur Königsallee, bietet der neue Pop-up-Store des dänischen Labels Lakrids by Johan Bülow raffinierten Lakritz-Genuss. In den Schadow Arkaden haben Kunden zur genussvollsten Zeit des Jahres die Wahl zwischen fruchtigen, salzigen, scharfen oder schokoladigen Geschmacksvariationen sowie limitierten Weihnachtseditionen, exklusiven Geschenkboxen und dem Lakritz-Adventskalender. Im Erdgeschoss der Schadow Arkaden präsentiert sich der rund 40 Quadratmeter große Lakrids-Store bis Ende des Jahres.

Mehr Informationen unter:

www.de.lakrids.nu/de-DE/Christmas

