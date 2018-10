Seit sie in der deutschsprachigen Erstaufführung Sir Andrew Lloyd Webber`s Welthit „Cats“ die Grizabella verkörperte, gilt Angelika Milster als Ikone des Musicals. Ich selbst kenne sie gut aus meiner Zeit in Hamburg. Mit „Erinnerung“ wurde sie schlagartig international bekannt. Seither ist sie in unzähligen Fernsehshows, bei Konzerten, in Talkshows, in Filmen und auf der Theaterbühne zu sehen. Ihre künstlerische Wandlungsfähigkeit beeindruckt und begeistert dabei seit über drei Jahrzehnten Publikum und Kritiker gleichermaßen.

Jetzt geht die Künstlerin mit ihrem neuen Konzertprogramm „Milster singt Musical“ auf eine Reise durch das von ihrem großen Publikum bevorzugte Genre und präsentiert mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrem einzigartigen Esprit die größten Musical-Melodien live. Begleitet wird die Sängerin live an Piano und Keyboard von Prof. Harald Lierhammer und Thomas Rother. Producer: André Bauer

Unter anderem zu hören: Die größten Hits aus Mamma Mia, Der Kuss der Spinnenfrau, Tarzan, Ich war noch niemals in New York, Der König der Löwen, Die Schöne und das Biest u.v.m.

„Milster singt Musical“

Samstag, 20.10.2018

20.00 Uhr

Savoy Theater

Graf-Adolf-Str. 47

40210 Düsseldorf

