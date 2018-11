Die langjährige Kooperation zwischen dem Design Hotel Indigo Düsseldorf-Victoriaplatz und dem Düsseldorfer Label Barbara Schwarzer nimmt in diesem Herbst neue Form an: Die Mitarbeiter des Hotels tragen von nun an die neue Business-Linie des Designerlabels „The Pure Barbara Schwarzer“. Als erster Betrieb überhaupt stellt das Team die speziell auf den Arbeitsalltag ausgerichteten Ansprüche der Kollektion fortan auf den Prüfstand.

