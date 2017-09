eat&STYLE: Deutschlands größtes Food-Festival feiert Tour-Auftakt in Düsseldorf

Von Stand zu Stand flanieren, neue kulinarische Trends entdecken und an jeder Ecke außergewöhnliche Köstlichkeiten probieren: Für Feinschmecker ist die eat&Style ein echtes Highlight im jährlichen Genuss-Kalender. Vom 13. bis 15. Oktober feiert Deutschlands größtes Food-Festival Tour-Auftakt in Düsseldorf und lädt zum Schlemmen, Staunen und Genießen ein.

Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher in der Feinschmecker-Metropole Düsseldorf die ganze Bandbreite kulinarischer Trends und Innovationen rund um das Thema Genuss. In den ausgesuchten Themenwelten ist für jeden Geschmack etwas Außergewöhnliches dabei.

Die besondere Gelegenheit, Profis über die Schulter zu schauen und ihre Tricks und Kniffe in einer top ausgestatteten Küche gleich selbst auszuprobieren, haben Foodies, Hobbyköche in den zahlreichen interaktiven Workshops. In ungezwungener Atmosphäre bietet sich die einmalige Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit den Spitzen-Köchen und Experten der Gastro-Szene. Hier findet jeder sein ganz persönliches Highlight-Thema: vom Sonntagsbraten über Kaffeespezialitäten bis zur schonenden Sous-vide-Garmethode bleibt kein Wunsch offen.

Lucki Maurer verwöhnt die Teilnehmer mit ausgefallenen Fleisch-Rezepten vom Wagyu-Rind, während der kulinarische Grenzgänger Christoph Brand traditionelle Heimatküche mit innovativen Akzenten kreiert.

Mit unwiderstehlichen Zuckerträumen verführen Véronique Witzigmann, Expertin für süße Sünden und Patissier Matthias Ludwigs die Besucher. Leidenschaftliche Hobbybäcker haben bei der eat&STYLE die Chance, mit ihren Lieblingskreationen zu punkten. Im beliebten „Tortenwettbewerb“ werden vorab zugeschickte Rezepte ausgewählt, die von den Teilnehmern vor Ort live zubereitet werden. Véronique Witzigmann kürt den Gewinner, der sich auf einen besonderen Preis freuen darf.

Mit allen Sinnen erleben Besucher das neue eat&STYLE Stadtmenü, in dem junge Stars der regionalen Gastro-Szene ausgefallene Köstlichkeiten als Signature Dish ihrer eigenen eat&STYLE- Kreation präsentieren.

Im Barbereich stehen in diesem Jahr neben außergewöhnlichen alkoholischenKomponenten alkoholfreie Waterdrinks und Wellnesscocktails auf der Karte. Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem auf schwarzem Gold und edlen Tropfen: Im eat&STYLE Coffee LAB dreht sich alles rund um den perfekten Kaffee-Genuss, während bei den wine&STYLE-Seminaren von Master-Sommelière Romana Echensperger und ausgewählten Winzern ein absolutes Trend-Thema auf den Tresen kommt: Foodpairing ist eine Wissenschaft für sich, die sich mit der harmonischen Paarung außergewöhnlicher Zutaten beschäftigt, die im Zusammenspiel wahre Geschmacksexplosionen hervorrufen.

Neues Highlight

Ein Düsseldorfer Highlight ist der neue Bereich des eat&STYLE Stadtmenüs, in dem sich Szene-Gastronomen mit Kostproben vorstellen. Direkt gegenüber der Drinks-Stände präsentieren sich – passend zur jeweiligen Getränkesorte – Pop-up-Restaurants aus Düsseldorf und der Region. In gemütlichem Ambiente und bei musikalischer Untermalung können sich Besucher nach Herzenslust durch die eigene Stadt schlemmen.

Um möglichst viele Kreationen probieren zu können, bietet die teilnehmenden Restaurants ein besonderes Angebot: Die Signature Dishes offerieren zum eat&STYLE-Spezial-Preis von fünf Euro Gerichte in Vorspeisen-Größe. Ein Teller ist bereits im Eintrittspreis enthalten, ein Präsent, das jedoch ausschließlich im Vorverkauf enthalten ist. Mit dabei sind unter anderem U. das Restaurant, Nenio, Fritzfraufranzi, Straßenküche, Törtchen Törtchen, das Landhaus Freeman und das Restaurant Phoenix.

Selbst entwickelt, handgemacht und von bester Qualität sind die kulinarischen Schätze, die kleine Manufakturen in der Kategorie „Marktplatz“ vorstellen. Hinter den einzigartigen Produkten stecken spannende Geschichten, mutige Macher und großer Genuss. An den einzelnen Ständen können sich Besucher nach Herzenslust durchprobieren und liebevoll verpackte Köstlichkeiten wie Urwaldkaffee, Algennudeln, Veggie-Konfitüre, Zucker aus Kokosblüten, Macarons, fassgelagerte Cocktails, Premium-Trockenfleisch oder Minisalamis in Holzkistchen mit nach Hause nehmen.

eat&STYLE

13.-15. OKTOBER 2017

Areal Böhler

Alte Schmiedehallen 33 & 34/ Hansaallee 321

40549 Düsseldorf

duesseldorf.eat-and-style.de

Freitag, 13. Oktober 13:00 – 19:00 Uhr

Samstag, 14. Oktober 11:00 – 19:00 Uhr

Sonntag, 15. Oktober 11:00 – 18:00 Uhr

Tickets ab 14,00 Euro unter https://fleetfoodevents-shop.comfortticket.de

