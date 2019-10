„DEG Winterwelt“ eröffnet am 15. November – Aufbau nächste Woche – Oscar Bruchs Riesenrad am Burgplatz ab Samstag und Weihnachtsmärkte ab dem 21. November

Ab dem 15. November eröffnet Oscar Bruchs „DEG-Winterwelt“ an der Kö. Neu: Dieses Jahr wird die Eisbahn abends eine Stunde länger geöffnet haben: bis 21 Uhr, am Wochenende bis 22 Uhr. Vormittags können Schulklassen auf’s Eis. Bis Mitte Januar werden mehr als 50.000 Besucher erwartet.

Event-Unternehmer Oscar Bruch dreht in diesem Winter damit – im wahrsten Sinne – ein großes Rad. Auch in Oberhausen ist er präsent – mit einem zusätzlich zu drei eigenen Riesenrädern gemieteten Rad, das er im Centro aufstellt. Schon an diesem Samstag dreht sich sein „Wheel of Vision“, das Super-Riesenrad, am Burgplatz. Er verzichtet auf eine Preiserhöhung – trotz gestiegener Kosten. Erwachsene zahlen 7,50 Euro, Kinder unter 1,40 Meter 5 Euro.

Ab dem 21. November haben auch die Weihnachtsmärkte wieder geöffnet.

