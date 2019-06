Zwei eiskalte, verführerische Mörderinnen, ein zwielichtiger Rechtsanwalt und ein Gefängnis voller Sünde: Daraus entspinnt das Musical CHICAGO eine intrigante Ménage-a-trois – undurchsichtig und prall gefüllt mit Liebe, Verrat, Rivalität und jeder Menge Sexappeal! Mit wildem, live gespieltem Jazz, heißen Tanzszenen und dem Lebensgefühl der goldenen 20er-Jahre bietet CHICAGO alles, was den Broadway und das West End ausmacht: eine fesselnde Story und mitreißende Rhythmen. Das preisgekrönte Musical hat bis heute schon mehr als 31 Millionen Besucher in 36 Ländern begeistert. 30.000 Vorstellungen und die Rekord-Spielzeit von aktuell über 22 Jahren in New York sowie von 15 Jahren in London sprechen für sich. Legendär ist der Soundtrack mit den Nummern „All That Jazz“ und „Cell Block Tango“ – 2004 prämiert mit einem Grammy. Auch der deutsche Musicalstar Ute Lemper profitierte von diesem Erfolg: Ihr gelang 1997 in der Rolle der Mörderin Velma Kelly der internationale Durchbruch.

Das Musical spielt in den 1920er-Jahren in der Gangsterstadt Chicago und basiert auf wahren Begebenheiten. Es ist die Geschichte von Roxie Hart, einer Nachtklubsängerin, die kurzerhand ihren Liebhaber erschießt, als dieser sie verlassen will. Roxie landet hinter Gittern und trifft dort auf die berühmt-berüchtigte Doppelmörderin und Tänzerin Velma Kelly. Um einer Verurteilung zu entgehen, engagieren die beiden Frauen den gewieften Anwalt Billy Flynn. Er vermarktet ihre Verbrechen in der Boulevard-Presse und sorgt für Schlagzeilen – woraus sich ein raffiniertes, emotionales Dreiecksspiel um große Liebe, Ruhm und Reichtum entwickelt, ausgelöst durch Eifersucht, Gier und Missgunst.

Seit nunmehr über 22 Jahren wird CHICAGO ohne Unterbrechung in New York gespielt. Es hält am Broadway damit den Rekord als das am längsten aufgeführte Musical-Revival. Es ist dort bis heute, hinter The Phantom of the Opera, das am zweithäufigsten gezeigte Musical.

Auch am Londoner West End schreibt es mit 15 Jahren Laufzeit Geschichte. An Faszination hat es dabei nicht verloren. Im Gegenteil: Die renommierte englische Times schwärmt euphorisch: „Das aufregendste Musical seiner Generation!“ The Independent setzt sogar noch einen drauf: „Immer noch die heißeste Show der Stadt!“

25.06. – 30.06.2019 im Capitol Theater Düsseldorf

Di – Sa 19.30 Uhr, Sa + So auch 14.30 Uhr

ab 27,50 Euro, zzgl. Gebühren

Vorverkauf: online unter www.tickets-direkt.de, www.chicago-musical.com und www.oeticket.com sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen in Deutschland zudem über die nationale Tickethotline 01805-2001 (0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min. inkl. MwSt.)





