Beste Stimmung auf dem Düsseldorfer Messegelände: Veranstalter und Aussteller waren gleichermaßen zufrieden mit dem Verlauf des CARAVAN SALON DÜSSELDORF und der TourNatur. Messe-Geschäftsführer Joachim Schäfer konnte sich gleich doppelt freuen: „Mit über 232.000 Besuchern (2016: 203.500) ist der CARAVAN SALON DÜSSELDORF 2017 der beste in seiner Geschichte und hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Auch die TourNatur war mit über 45.000 Besuchern (2016: über 40.000) so erfolgreich wie nie zuvor“, erklärte Schäfer. Caravaning sowie der ganze Bereich rund um Outdoor, Wandern und Trekking erfreuen sich demnach weiter steigender Beliebtheit. „Der Besuch unserer Messen ist der einfachste Weg, sich über Neuheiten und spannende Destinationen zu informieren. Ein so vielfältiges Angebot rund um die jeweilige Urlaubsform findet man nirgendwo sonst. Das schätzen die Besucher sehr“, so Schäfer weiter.

Caravaning-Branche erlebt Höhenflug

Insgesamt präsentierten in Düsseldorf über 600 nationale und internationale Aussteller mit 130 Caravan- und Reisemobilmarken ihre Innovationen und aktuellen Modelle in 13 Hallen sowie dem Freigelände. Auf über 214.000 Quadratmetern wurden rund 2.100 Freizeit-Fahrzeuge gezeigt. Sehr bemerkenswert ist der hohe Wert an Erstbesuchern von rund 35 Prozent.

Der erfolgreiche Verlauf des CARAVAN SALON DÜSSELDORF mit deutlich gestiegenen Besucherzahlen und hervorragenden Verkaufszahlen bestärkt die Experten in der Erwartung, dass die Caravaning-Branche auch in den nächsten Monaten von dem aktuellen Caravaning-Boom profitieren werde. In den ersten sieben Monaten des Jahres setzte die deutsche Caravaningindustrie ihren Höhenflug fort und verzeichnete im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen starken Zuwachs von 13,7 Prozent auf insgesamt 48.384 neu zugelassene Freizeitfahrzeuge.

Gute Stimmung und ein frischer Wind herrschten auf der 15. TourNatur, die am Sonntag nach drei Tagen in Düsseldorf zu Ende ging. Die Messe positionierte sich mit ihrem vielfältigen Angebot an weltweiten Destinationen für Outdoor-Aktivitäten, innovativem technischem Zubehör, neuesten Trends bei der Bekleidung, einem informativen Vortragsprogramm sowie attraktiven Mitmach-Aktionen als führende Veranstaltung der Branche für alle jungen und junggebliebenen Outdoorfans.

