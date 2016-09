Authentische Küche, ehrliche Kochkunst und frische Speisen, direkt vor den Augen des Gastes zubereitet – die typischen Merkmale der populären Straßenküche. Street Food gibt es mittlerweile zwar wie Sand am Meer, die Veranstaltung im Stahlwerk aber hebt sich von allen anderen deutlich ab: Schließlich schlägt das Herz dieser regelmäßigen Veranstaltungreihe für Düsseldorf – und das sogar sehr laut!

Während bei vielen Street Food Festivals und -Märkten nationale und internationale Aussteller zeigen, was ihre mobilen Küchen hergeben, bekommen beim STREET FOOD THURSDAY vor allem lokale und regionale Anbieter die Möglichkeit, ihre Kreationen in der Ronsdorfer Straße 134 zu präsentieren. Und das hat sich in der Landeshauptstadt mittlerweile rumgesprochen: Regelmäßige Gäste sind deshalb Spieler der Düsseldorfer EG oder Größen aus der lokalen Musik- und Kunstszene.

Beim STREET FOOD THURSDAY kann somit Heimatliebe mit allen Sinnen genossen werden.

Schon jetzt vormerken: Die nächsten Ausgabe findet am 7.4. statt!

