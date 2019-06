Das alltours Kino startet am 25. Juli 2019 in die 26. Saison. Bis zum 25. August ist der Rheinpark Düsseldorf Anziehungspunkt für alle Film- und Kinofans. An 32 Abenden werden Blockbuster, Klassiker, Vorpremieren und die aktuellsten Filme der vergangenen Monate gezeigt. Das Kinoprogramm wurde gestern veröffentlicht, der Vorverkauf ist ebenfalls gestartet.

Besser könnte das Düsseldorfer Open Air Kino nicht in die Saison starten: Am 25. Juli wird „Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour“ gezeigt. Regisseurin Cordula Kablitz-Post hat Die Toten Hosen auf der „Laune der Natour“ begleitet und ein intimes Portrait der Band gezeichnet. „An den folgenden 31 Kino-Abenden wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, das für jeden Geschmack etwas bereithält. Vom alltours Kino-Klassiker ‚MAMMA MIA!‘ in der Sing-Along-Version (27.7.) über ‚Der Junge muss an die frische Luft‘ (1.8.), ‚Bohemian Rhapsody‘ (10.8.) bis hin zu ‚A Star Is Born‘ (15.8.)“, fasst Sven Kukulies, Leiter alltours Kino, zusammen.

Ein weiteres Highlight der Saison gibt es am 31. Juli: Gezeigt wird an diesem Abend „Ballon“, der Michael „Bully“ Herbig-Film über die dramatische Flucht zweier DDR-Familien in den Westen. Zuvor sind ab 19:30 Uhr im Rahmen von „EXPRESSO – Der Düsseldorf-Talk“ die Darsteller des Films Friedrich Mücke und Ronald Kukulies mit Oberbürgermeister Thomas Geisel und Bernd Desinger, Direktor des Filmmuseums, zu Gast im alltours Kino. Prominenter Besuch hat sich auch für Samstag, 3. August, angekündigt: Bevor sein Film „Der Vorname“ gezeigt wird, steht Regisseur Sönke Wortmann persönlich im Kino für Fragen zur Verfügung. Darüber hinaus stehen in dieser Saison zwei Vorpremieren und zwei Überraschungs-Abende (JokerNights) an. Ein Höhepunkt der etwas anderen Art steht am 22. August auf dem Programm: Das alltours Kino zeigt „Plan 9 aus dem Weltall“ aus dem Jahr 1959. Der Film wurde zum schlechtesten US-Film aller Zeiten gewählt. Oliver Kalkofe und Peter Rütten, die im TV seit vielen Jahren die schlechtesten Filme aller Zeiten präsentieren, begrüßen das Publikum an diesem Abend persönlich und stimmen auf ein absolutes Downlight des Kulttrashs ein.

Do 25.7. 22:00 Uhr

Weil du nur einmal lebst- Die Toten Hosen auf Tour

Fr 26.7. 22:00 Uhr

Men in Black: International

Sa 27.7. 22:00 Uhr

Mamma Mia! Der Film -Sing Along

So 28.7. 21 :55 Uhr

Tolkien

Mo 29.7. 21 :55 Uhr

Vorpremiere: Leberkäsjunkie

Di 30.7. 21 :55 Uhr

International 0cean Film Tour Volume 6

Mi 31.7. 21 :50 Uhr

Ballon

(… mit EXPRESS0 – Der Düsseldorf-Talk)

Do 1.8. 21 :50 Uhr

Der Junge muss an die frische Luft

Fr 2.8. 21 :50 Uhr

Rocketman

Sa 3.8. 21 :45 Uhr

WZ Special Night: Der Vorname

So 4.8. 21 :45 Uhr

Die Frau des Nobelpreisträgers

Mo 5.8. 21 :45 Uhr

Glam Girls

Di 6.8. 21 :40 Uhr

Vorpremiere: Fisherman’s Friends

Mi 7.8. 21 :40 Uhr

100 Dinge

Do 8.8. 21 :40 Uhr

Green Book- Eine besondere Freundschaft

Fr 9.8. 21 :35 Uhr

Die Goldfische

Sa 10.8. 21:35 Uhr

Bohemian Rhapsody

So 11.8. 21:35 Uhr

Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm

Mo 12.8. 21:30 Uhr

Lang Shot – Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich

Di 13.8. 21:30 Uhr

Traumfabrik

Mi 14.8. 21:30 Uhr

JokerNight

Do 15.8. 21:25 Uhr

A Star ls Born

Fr 16.8. 21:25 Uhr

25 km/h

Sa 17.8. 21:25 Uhr

Aquaman

So 18.8. 21:20 Uhr

Der Fall Collini

Mo 19.8. 21:20 Uhr

JokerNight

Titel wird veröffentlicht unter www.alltours-kino.de

Di 20.8. 21:20 Uhr

Glass

Mi 21.8. 21:15 Uhr

Monsieur Claude 2

Do 22.8. 21:15 Uhr

9 aus dem Weltall

Fr 23.8. 21:15 Uhr

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Sa 24.8. 21:10 Uhr Familienvorstellung:

Aladdin … Sonderpreise für Kinder bis 12 Jahre (siehe Seite 5)

So 25.8. 21:10 Uhr

Yesterday

Neue Kino-Tribüne und neu gestaltete Gastro-Plaza

Die Vorbereitung für die Kinosaison laufen auf Hochtouren. In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen für das alltours Kino. „Zur kommenden Saison ist eine neue Tribüne im Kino im Einsatz. Die breiteren und bequemeren Sitze bieten einen höheren Komfort. Zudem sind die Sitze klappbar, sodass die Zuschauer sich angenehmer zwischen den Reihen bewegen können“, sagt Daniela Stork, Projektleiterin alltours Kino und Director Booking D.LIVE. Zudem wird der Food-Bereich umgestaltet: Neben der Kino-Tribüne entsteht eine gemütliche Gastro-Plaza, die mit einem vielfältigen Angebot an Speisen und Snacks zum Schlemmen und Verweilen einlädt. Neben warmen Speisen wie Pommes, Bratwurst und Burger sowie asiatischen Spezialitäten gibt es in diesem Jahr eine Crêpes-Station mit süßen und herzhaften Variationen und ein Coffee-Bike mit verschiedenen Kaffeespezialitäten. Zusätzlich zu erfrischenden Softgetränken und Biervariationen werden Cocktails angeboten.

Tickets für die Filmnächte unter Sternen ab sofort erhältlich

Der Ticketvorverkauf ist heute um 12:00 Uhr gestartet. Ab sofort sind die Eintrittskarten über www.alltours-kino.de/programm-tickets erhältlich. Bis zum 21. Juli gibt es die Kino- Tickets mit Frühbucher-Rabatt: In diesem Zeitraum kosten sie nur 10 Euro zzgl. 1 Euro VVK-Gebühr. Danach (ab 22.7.) starten die Tickets mit freier Platzwahl in der ersten Preiskategorie bei 12 Euro (zzgl. 1 Euro VVK-Gebühr) im Vorverkauf. Alle Informationen zu den Ticketpreisen sind auf folgender Seite zusammengefasst: www.alltours-kino.de/info

Weitere Informationen rund um das alltours Kino stehen unter www.alltours-kino.de zur Verfügung.

