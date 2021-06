Gute Nachrichten für alle alltours Kino-Fans und Filmliebhaber: Das Open Air Kino am Rhein 2021 findet statt! Vom 15. Juli bis 31. August wird es im Rheinpark Düsseldorf ein vielfältiges Programm unter freiem Himmel geben. Die Basis für die Durchführung des Kinos ist ein umfangreiches Hygiene- und Infektionsschutzkonzept, das jederzeit an die Vorgaben der jeweils aktuellen Coronaschutzverordnung angepasst wird.

„Das alltours Kino ist ein fester Bestandteil des Düsseldorfer Kultursommers. Umso schöner, dass es dieses Jahr an bekannter Stelle stattfindet. Es freut mich persönlich sehr, dass dieses Angebot angesichts der niedrigen Inzidenzzahlen für die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer wieder möglich ist“, sagt Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller.

„Wir freuen uns riesig, dass wir heute die diesjährige Saison für das alltours Kino ankündigen können! Es ist ein so tolles Gefühl, dass wir unseren Besucherinnen und Besuchern in diesem Jahr das Kinoerlebnis unter freiem Himmel vor der einmaligen Kulisse des Rheins ermöglichen können“, freut sich Michael Brill, Geschäftsführer D.LIVE, Betreibergesellschaft des alltours Kino. „Nach einer langen Durststrecke ohne Publikum haben wir alle das Bedürfnis nach gemeinsamen Live-Erlebnissen. Unser Team wird mit dem kompletten Event-Know how dafür sorgen, dass sich unsere Besucherinnen und

Besucher wohlfühlen und ihre Zeit im alltours Kino genießen können.“

Voraussetzung für den Kino-Besuch ist ein aktueller negativer Corona-Schnelltest (nicht älter als 48 Stunden), ein Nachweis über einen vollständigen Covid-Impfschutz oder über die Genesung nach einer

Covid-Erkrankung (Nachweis über positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate alt ist).



Zum Auftakt der diesjährigen Open Air-Kinosaison gibt es die Preview des diesjährigen Oscarpreisträgers Der Rausch. Mads Mikkelsen spielt einen Lehrer im Burnout, der mit drei Kollegen ein gewagtes Experiment durchführt. Der bundesweite Kinostart des Films ist der 22. Juli. Auch ein echter alltours Kino-Klassiker wird in der ersten Woche dabei sein: Mamma Mia! flimmert über die 400 Quadratmeter große Leinwand. Ebenfalls in den ersten Kinotagen zu sehen ist der Film König Otto. Getreu dem Motto: Nach der EM ist vor der EM. Eine spannende Dokumentation über „König“ Otto Rehagel, der mit der griechischen Nationalmannschaft trotz Widrigkeiten 2004 den EM-Titel geholt hat.



Das Programm für das alltours Kino wird Schritt für Schritt veröffentlicht und kontinuierlich auf der Webseite aktualisiert. „Unser Ziel ist es, den Besucherinnen und Besuchern das bestmögliche Programm zu bieten und flexibel Film-Neuheiten aufzunehmen“, erläutert Monika Wilhelm. Der Karten-Vorverkauf für die Saison 2021 startet in einer Woche, am Donnerstag, 24. Juni. Tickets sind dann unter w w w. alltours-kino. de buchbar.

31 Views