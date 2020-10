Der schönste Moment für mich ist, wenn das Nebraska-Steak, noch im eigenen Saft brutzelnd, auf heißem Teller auf den Tisch kommt. Der verführerische Duft steigt in die Nase, vermischt sich mit dem des Spinats mit Knoblauch, den ich gern dazu esse. Damit ist erstmal Schluss. Auch Düsseldorfs Steakhaus-König Mansur Basam („Classic Western Steakhouse“ / „Reef & Beef„) muss wie alle Restaurants ab Montag schließen. Doch es soll ein Abschied mit Freunden werden. Am Sonntag, dem normalerweise freien Tag der Woche, öffnet er sein Steak House an der Tußmannstraße noch ein letztes Mal vor dem Monats-Shutdown. Das „Reef & Beef“ (Foto) hat wie üblich auch am Sonntag geöffnet. First come, first serve: Classic Western Steak House: 0211 – 20 03 15 07 // Reef & Beef: 0211 – 44 03 09 91

