Fischmarkt Düsseldorf mit Hamburger Flair

Dieses Jahr startete der Fischmarkt Düsseldorf in die 17. Saison. Einmal im Monat gibt es beim Fischmarkt Düsseldorf wieder frischen Fisch und andere kulinarische Delikatessen am Düsseldorfer Tonhallenufer. Am 14. Mai 2017 erwartet die Besucher wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Austern, Lachs, Sardinen und Co.. Bei hoffentlich schönem Wetter werden wieder ca. 30.000 Gäste erwartet. Attraktion wird der Flammlachs werden nach finnischer Art über offenem Feuer flambiert. Klar darf auch der gute Backfisch nicht fehlen. Neben den zahlreichen Fischvariationen bieten auch andere Händler Feinkost aus vielen Ländern an: Ob Crêpes, spanische Oliven, süße Poffertjes oder frisch gepresste Obstsäfte – beim dem Angebot sollte für jeden etwas dabei sein.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fischmarkt Düsseldorf Termine | Saison 2017

4. Juni | 2. Juli | 6. August | 10. September | 01. Oktober | 05. November

Wie üblich, ist der Markt von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Das übliche Fischangebot wird beim Fischmarkt Düsseldorf um eine besondere japanische Spezialität bereichert: Onigiri – das japanische Sandwich. Bei Onigiri handelt es sich um DIE Zwischenmahlzeit aus Japan. Onigiri sind von knusprigem Seetang umhüllte, köstliche Dreiecke aus Reis, in deren Kern eine leckere Füllung darauf wartet, entdeckt zu werden. Bei über 40 Sorten kommen nicht nur Fischfreunde, sondern auch Vegetarier und sogar Veganer auf ihre Kosten. Neben diesem außergewöhnlichen Snack gibt es auf dem Fischmarkt Düsseldorf auch wieder die beliebten Fischbrötchen, aber auch frisch gebackenen Flammkuchen oder Omas Reibekuchen. Außer diesen zahlreichen vor Ort frisch hergestellten Produkten, gibt es wieder eine Vielzahl an feinen Köstlichkeiten wie selbstgemachte Marmeladen oder Pestos, aber auch Käse aus aller Welt oder frische französische Salami.

Zeit:

Sonntags von 11.00 bis 18.00 Uhr

Ort:

Düsseldorfer Rheinterrasse

Joseph-Beuys-Ufer 33

Düsseldorf

Parkplatz:

Rheinterrasse

Anfahrt:

U74 | U75 | U76 | U77 bis “Tonhalle”

[weitere Infos unter: www.rheinbahn.de]

35.2K Views