Fischmarkt am 15. September mit Talk

Am Sonntag, dem 15. September , verwandelt sich das Tonhallenufer wieder in einen Genuss-Boulevard. Der Fischmarkt lädt zwischen 11.00 und 18.00 Uhr zum Flanieren ein. Wie immer ist Vielfältiges im Angebot – fernöstliche Spezialitäten oder heimische Delikatessen, Fischspezialitäten, holländischer Käse und diverse Mode-, Schmuck- und Kunsthandwerk-Stände. Und natürlich Livemusik und Schlüssel Alt vom Fass.

Ein besonderes Highlight ist das 20. Jubiläum des Düsseldorfer KulturTalks auf dem Fischmarkt. Zu diesem Anlass lädt Moderator Wolfgang Sohn interessante Persönlichkeiten zum Gespräch. Beispielsweise Musikwissenschaftler Martin Witkowski. Er leitete unter anderem über sechs Jahre das Düsseldorfer Schumannfest und rückte als Betriebsleiter die Düsseldorfer Tonhalle in ein internationales Licht. Auch mit dabei ist der argentinische Starfotograf Fabio Borquez, der über seine neue Ausstellung ´Flores del Mar´ spricht, die am 18. September im Museum für Gartenkunst in Düsseldorf eröffnet wird. Außerdem der 16-fache Grammy Gewinner, ein Mann aus der ersten Liga der amerikanischen Musikindustrie: Barry L’Affair, der mit Wolfgang Sohn über den Kampf zurück ins Leben nach einem schweren Schicksalsschlag und über sein neues Album sprechen wird.

