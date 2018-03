Am Sonntag, 08. April 2018 startet die 19. Fischmarktsaison. Weitere Termine des Jahres: 06. Mai, 03. Juni, 01. Juli, 09. September, 14. Oktober, 04. November 2018.

Über 90 Händler stehen zur gewohnten Zeit, von 11.00 bis 18.00 Uhr, am unteren Tonhallenufer bereit und locken pro Termin ca. 30.000 Besucher an. Von April bis November können die Besucher insgesamt sieben Mal die einzigartige Atmosphäre sowie das breitgefächerte Angebot der Händler genießen. Natürlich bereichern in diesem Jahr einige neue Stände das Sortiment, doch auch altbekannte Aussteller sind wieder anzutreffen.

Der Fischmarkt in Düsseldorf geht in diesem Jahr in seine 19. Saison. Bereits seit 2006 gastiert er am unteren Tonhallenufer. Mit den Jahren stieg der Bekanntheitsgrad der Veranstaltung, sodass nicht nur Düsseldorfer sondern auch Besucher aus dem Um- und Ausland wie z.B. Belgien, Holland und Köln monatlich die Veranstaltung besuchen. Der Fischmarkt ist schon lange ein Wahrzeichen Düsseldorfs und eröffnet regelmäßig die Open Air-Saison mit diesem attraktiven Event.

