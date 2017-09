Am 16. September 2017 tanzt der Drache bereits zum siebten Mal in Düsseldorf. Das Chinafest ist in der Stadt ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders geworden und lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher auf den Marktplatz vor dem Rathaus.

Aus der ganzen Region kommen chinesische und deutsche Gäste, um das bunte Programm aus Gesang, Tanz, Artistik und einer Reihe interessanter Aktionen rund um das Jan-Wellem-Denkmal zu erleben. An den unterschiedlichen Ständen gibt es zudem Sprachkurse, Kunsthandwerk, chinesische Köstlichkeiten, Aktionen für Kinder und Teezeremonien zum Mitmachen.

⇒ Programm zum Download

Wann: 16. September 2017

Wo: Marktplatz Düsseldorf

Organisation im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf

Düsseldorf Tourismus GmbH

